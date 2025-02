Zurich-Aktien steigen über 3%: Überraschende Gewinnzahlen überzeugen Analysten!

Am Donnerstag verzeichneten die Aktien des Schweizer Versicherers Zurich einen deutlichen Anstieg von über 3 Prozent auf 581,40 Franken, während der Gesamtmarkt leicht rückläufig war. Diese positive Entwicklung wurde durch die überraschend guten Gewinnzahlen des Unternehmens ausgelöst. Analysten äußerten sich überwiegend positiv zu den Ergebnissen, die sowohl das Gesamtergebnis als auch den Betriebsgewinn (BOP) über den Konsenserwartungen lagen. Georg Marti von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hob hervor, dass alle drei Geschäftsbereiche – Nichtleben, Leben und Farmers – eine starke Gewinnentwicklung zeigten, unterstützt durch eine solide Kapitalbasis.

Besonders positiv wurde von Analysten die Meldung über die finanziellen Auswirkungen der verheerenden Brände in Kalifornien zu Jahresbeginn aufgenommen. Die Belastung von 200 Millionen Dollar vor Steuern, die auch die Farmers-Re-Insurance-Sparte betrifft, liegt im Rahmen der Erwartungen und ist für Zurich gut handhabbar, so Simon Fössmeier von der Bank Vontobel. Diese Einschätzung trägt zur Entspannung bei, da auch die UBS eine Sorge weniger hat, nachdem die Auswirkungen der Brände klarer kommuniziert wurden. Dennoch kritisierte Analyst Will Hardcastle das Fehlen eines Aktienrückkaufprogramms, was als potenzieller Nachteil für die Aktie angesehen wird.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs bewertete die Zurich-Aktien nach den Halbjahreszahlen mit "Neutral" und setzte das Kursziel bei 596 Franken. Analyst Andrew Baker bezeichnete die Zahlen als "relativ sauber" und stellte fest, dass sich am Ausblick im Vergleich zu den vorherigen Aussagen vom Kapitalmarkttag im November nichts Wesentliches geändert habe. Die positiven Aussagen zu den Verlusten durch die Waldbrände sowie die übertroffenen Erwartungen in Bezug auf die Risikotragfähigkeit des Unternehmens wurden als unterstützend für die Bewertung angesehen.

Insgesamt zeigt sich, dass Zurich trotz eines schwierigen Marktumfelds und der Herausforderungen durch Naturkatastrophen gut aufgestellt ist. Die positiven Analystenkommentare und die solide Gewinnentwicklung könnten das Vertrauen der Investoren stärken und zu einer weiteren Stabilität der Aktienkurse beitragen.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 612,1EUR auf Lang & Schwarz (22. Februar 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.