Onco-Innovations: Revolutionäre KI-Plattform für Krebsbehandlung patentiert!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health eine provisorische Patentanmeldung für die KI-Plattform SynoGraph beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) eingereicht hat. Diese Anmeldung, die am 28. Januar 2025 eingereicht wurde, stellt einen bedeutenden Schritt zum Schutz der innovativen Ansätze von Onco im Bereich der KI-gestützten Präzisionsmedizin und der Krebsmedikamentenentwicklung dar.

Die SynoGraph-Plattform nutzt KI-gestützte kausale Interferenz, um herauszufinden, welche Krebspatienten am besten auf bestimmte Behandlungen ansprechen. Durch die Integration multimodaler medizinischer Daten, einschließlich Genomik, Transkriptomik und Proteomik, zielt SynoGraph darauf ab, bisher unentdeckte Erkenntnisse zu gewinnen, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch das Design klinischer Studien optimieren könnten. Diese Technologie könnte die Forschungs- und Entwicklungsinitiativen von Onco erheblich vorantreiben.