Green Bridge Metals: Erfolgreiche Projekte und Ausblick auf 2025!

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) hat am 22. Februar 2025 einen Überblick über die wichtigsten Errungenschaften des Jahres 2024 und einen Ausblick auf die Projekte für 2025 veröffentlicht. Das kanadische Explorationsunternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Mineralvorkommen, die reich an Batteriemetallen sind, insbesondere in der „South Contact Zone“ in Minnesota und dem „Chrome-Puddy“-Projekt in Ontario.

Im Jahr 2024 verzeichnete Green Bridge bedeutende Fortschritte, darunter die Bekanntgabe vielversprechender Schürfergebnisse aus dem „Chrome-Puddy“-Projekt, das eine umfangreiche Eisen-Nickel-Oxid-Mineralisierung aufwies. Im Juni erwarb das Unternehmen eine 80%ige Earn-in-Option auf die „South Contact Zone“, was die Erschließung eines Kupfer-Nickel-PGE-Explorationsgebiets von Weltklasse ermöglichte. CEO David Suda betonte die strategische Bedeutung kritischer Metalle in einem komplexen geopolitischen Umfeld und die Notwendigkeit, die Produktion ins Ausland zu verlagern.