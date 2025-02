Swissnet Group: 40% Umsatzwachstum 2025 – Stabilität durch wiederkehrende Erlöse!

Die Swissnet Group hat am 20. Februar 2025 ihre Erwartungen für das organische Umsatzwachstum im Jahr 2025 bekannt gegeben, das auf etwa 40 % geschätzt wird. Ein bemerkenswerter Aspekt ist, dass wiederkehrende Erlöse mittlerweile 75 % des Gesamtumsatzes ausmachen, was dem Unternehmen eine hohe Stabilität und Planbarkeit verleiht. Diese Entwicklung wird durch eine starke operative Leistung und zahlreiche Neukundengewinne in den letzten Monaten unterstützt.

Die Umsatzprognose für 2025 zeigt eine differenzierte Betrachtung der drei Hauptsegmente: Der Infrastrukturbereich soll 33 % des Gesamtumsatzes und 25 % organisches Wachstum beisteuern, während das Software/SaaS-Segment 54 % des Umsatzes und 27 % organisches Wachstum ausmachen soll. Das neu gegründete MENA-Segment wird voraussichtlich 13 % des Gruppenumsatzes generieren. Besonders hervorzuheben ist die neu gegründete Unternehmenseinheit swissnet MENA in Dubai, die als Wachstumstreiber fungiert.