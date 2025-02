7,5 Millionen Dollar für Brother's Bond: 029 Group SE setzt auf Wachstum!

Die 029 Group SE, eine globale Investmentplattform mit Fokus auf Hospitality und Lifestyle, hat kürzlich bedeutende Entwicklungen in ihrem Portfolio bekannt gegeben. Am 20. Februar 2025 gab die Gruppe bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Brother's Bond Distilling Co. LLC erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7,5 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Diese Investition reflektiert das Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial der Spirituosenbranche und die Dynamik der preisgekrönten Whiskey-Marke, die von den Schauspielern Ian Somerhalder und Paul Wesley gegründet wurde. Brother's Bond hat sich in der Whiskey-Branche schnell etabliert und bietet eine Auswahl an handverlesenen, hochwertigen Bourbons und Roggenwhiskeys an. CEO Vincent Hanna betonte, dass die Finanzierung es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Präsenz sowohl in den USA als auch auf internationalen Märkten auszubauen.

Einen Tag später, am 21. Februar 2025, gab die 029 Group SE bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Limestone Capital AG zwei strategische Akquisitionen getätigt hat. Dazu gehört der Erwerb des Nobu Hotels London Shoreditch, eines Fünf-Sterne-Luxushotels, das in einer der dynamischsten Gegenden Londons liegt. Diese Akquisition passt zur Strategie von Limestone Capital, in hochwertige Hotelimmobilien zu investieren. CEO Benjamin Habbel äußerte sich optimistisch über die Widerstandsfähigkeit des Londoner Gastgewerbemarktes und die Wertschöpfungsmöglichkeiten dieser Immobilie.

Zusätzlich hat Limestone Capital die Mehrheitsanteile an den LOISIUM Wine & Spa Hotels übernommen, was einen bedeutenden Schritt zur Expansion der Marke in Europa darstellt. In den kommenden zwölf Monaten plant das Unternehmen, vier neue LOISIUM Hotels in Italien und Frankreich zu eröffnen, unterstützt durch eine Investition von über 100 Millionen Euro. LOISIUM ist bekannt für seine einzigartigen Wein- und Spa-Erlebnisse und bietet eine Kombination aus regionaler Kulinarik und moderner Architektur.

Die 029 Group SE zeigt sich optimistisch über die Zukunft ihrer Portfoliounternehmen und deren Fähigkeit, in einem sich wandelnden Marktumfeld zu wachsen. Mit einem praxisnahen Investitionsansatz und einem starken Fokus auf innovative, gemeinschaftsorientierte Konzepte ist die Gruppe gut positioniert, um von den aktuellen Trends in der Hospitality- und Lifestyle-Branche zu profitieren.

Die 029 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 35,20EUR auf Lang & Schwarz (22. Februar 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.