Trügerische Ruhe bei Gold. Goldpreis vor nächstem Schub. Barrick Gold haussiert

Goldpreis kommt noch einmal zurück, aber

Obgleich Gold zuletzt ein wenig die Aufwärtsdynamik abhandenkam, arbeitete sich das Edelmetall auch in der letzten Wochen weiter konsequent in Richtung 3.000 US-Dollar voran. Die Richtung stimmt, nur das Tempo hat zuletzt ein wenig nachgelassen. Gold lässt es etwas ruhiger angehen. Da die aktuelle Situation unverändert einem einzigen Pulverfass gleicht, braucht es nur einen Funken, um eine Goldpreisexplosion zu provozieren. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Rücksetzer im Goldpreis werden nach wie vor konsequent gekauft und haben so gar nicht erst die Chance, sich zu einer Konsolidierung oder gar Korrektur zu entwickeln. Dieses „bei Schwäche sofort kaufen“ ist ein wichtiges Indiz dafür, dass die Preisrallye bei Gold intakt ist und der Goldpreis nach wie vor seine „Mission 3.000+ US-Dollar“ verfolgt.

