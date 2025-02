Mit freiwilligem Wehrdienst für Bundeswehr werben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine Neuschaffung des freiwilligen Wehrdienstes ausgesprochen. "Wir müssen immer wieder Frauen und Männer begeistern, dass sie bei der Bundeswehr mitmachen", sagte der SPD-Kanzlerkandidat bei einer Diskussionsrunde von ProSieben und SAT.1. Freiwilliger Wehrdienst sei eine Möglichkeit, Menschen mit der Bundeswehr in Verbindung zu bringen.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel gab an, für die Ertüchtigung der Bundeswehr eine Wehrpflicht sinnvoll zu finden. Dadurch könnten sich junge Menschen besser mit der Armee identifizieren, sagte Weidel.

An der TV-Runde nahm auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck teil, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte aus Zeitgründen abgesagt. In der Sendung konnten ausgewählte Bürger den Politikern in einer Art Speed-Dating jeweils drei Minuten lang Fragen stellen./cab/DP/jha