Airbus zweifelt an Militärtransporter A400M

(Berichtigt wird die Meldung vom 20.02.2025, 9.33 Uhr: Im 4. Absatz wird im 1. Satz das Wort "kleineren" gestrichen; im 2. Satz wird das Wort "manche" ergänzt und der 4. Satz im 4. Absatz wird ersatzlos gestrichen.)

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus zieht die Produktion seines Militärtransporters A400M in Zweifel. Angesichts der Ungewissheit über die Zahl der Bestellungen prüft der Dax-Konzern die möglichen Auswirkungen, wie er am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Im vergangenen Jahr verbuchte Airbus nach einer Vertragsanpassung mit den europäischen Hauptkunden und der Beschaffungsbehörde Occar eine weitere Sonderbelastung von gut 120 Millionen Euro. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung gehen die Mehrkosten längst in die Milliarden.