Bruker: Hat Michael Burry eine Perle für sein Depot ausgegraben?

Doch was verbirgt sich dahinter? Ist Michael Burry dem nächsten großen Trend auf der Spur? Als ausgebildeter Arzt hat er auf diesem Gebiet sicherlich einen Vorsprung gegenüber den meisten Anlegern. Daher wollen wir uns mal genau anschauen, auf welches Pferd Michael Burry hier setzt.

75.000 Aktien von Bruker hat Michael Burry im vierten Quartal des vergangenen Jahres eingesammelt. Die Position ist die achtgrößte in seinem Depot und dafür hat er 4,4 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt. Fangen Anleger an, sich mit der Bruker Corporation zu beschäftigen, dann stoßen sie immer wieder auf einen Begriff: Räumliche Biologie.

Räumliche Biologie

Räumliche Biologie (engl. spatial biology) ist ein innovatives Forschungsfeld in den Biowissenschaften, das sich mit der räumlichen Organisation biologischer Prozesse in Geweben und Zellen befasst. Es kombiniert modernste Bildgebung, Genomik und Bioinformatik, um zu verstehen, wo genau in einem Gewebe oder einer Zelle bestimmte biologische Vorgänge stattfinden.

Im Gegensatz zu traditionellen Methoden der Molekularbiologie, die oft Gewebe homogenisieren und dadurch räumliche Informationen verlieren, ermöglicht die räumliche Biologie eine hochauflösende Untersuchung von Zellinteraktionen, Genexpression und Proteinverteilungen direkt im natürlichen Gewebeumfeld.

Eine "Landkarte" für die Funktion von Zellen

Durch den Einsatz modernster Technologien wie Spatial Transcriptomics, Multiplex-Imaging und KI-gestützter Bildanalyse können Forscher genau bestimmen, wo bestimmte molekulare Prozesse ablaufen. Dies ist besonders relevant für die Krebsforschung, Neurowissenschaften und personalisierte Medizin. Beispielsweise ermöglicht die räumliche Biologie ein tieferes Verständnis dafür, wie Tumorzellen mit ihrer Mikroumgebung interagieren oder wie neuronale Netzwerke im Gehirn strukturiert sind.

Traditionelle Methoden wie die RNA-Sequenzierung oder Einzelzellanalysen zeigen zwar, was in einer Probe passiert, aber nicht wo es passiert. Die räumliche Biologie liefert eine Art "Landkarte" der Genexpression, Proteinverteilung oder Zellinteraktionen in einem biologischen System

Die Anwendungen dieser Technologie sind vielfältig. In der Onkologie können Wissenschaftler Tumorgewebe detailliert analysieren und mögliche Angriffspunkte für Therapien identifizieren. In der Immunologie wird untersucht, wie Immunzellen innerhalb von Geweben verteilt sind und welche Rolle sie bei Entzündungsreaktionen spielen. Auch in der Arzneimittelentwicklung hilft die räumliche Biologie, die Wirkung neuer Substanzen auf Zellebene gezielt zu erfassen.

Die Zukunft der räumlichen Biologie liegt in der Integration von Hochdurchsatz-Datenanalyse, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Bildgebung. Diese Kombination ermöglicht eine immer genauere Charakterisierung biologischer Systeme, was wiederum die Diagnostik und Therapie zahlreicher Krankheiten revolutionieren könnte.

Was genau hat Boker mit räumlicher Biologie zu tun?

Bruker ist ein Unternehmen, das hochmoderne wissenschaftliche Instrumente entwickelt und vertreibt. Es spielt eine wichtige Rolle in der räumlichen Biologie, weil es Technologien anbietet, die Forschern helfen, biologische Proben in hoher Auflösung zu analysieren.

Ein Beispiel dafür ist die MALDI Imaging Technologie, die Bruker anbietet. Mit dieser Technik kann man die Verteilung von Molekülen wie Proteinen, Lipiden oder Medikamenten in Gewebeproben sichtbar machen. Das ist besonders nützlich in der Krebsforschung oder bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Bruker stellt auch Mikroskope und Spektrometer her, die in der räumlichen Biologie eingesetzt werden, um Zellstrukturen und Moleküle genau zu untersuchen. Ihre Technologien ermöglichen es Wissenschaftlern herauszufinden, wo genau bestimmte Prozesse in einem Gewebe stattfinden – ein zentraler Aspekt der räumlichen Biologie.

Kurz gesagt: Bruker liefert die technischen Werkzeuge, mit denen Forscher räumliche biologische Prozesse sichtbar und messbar machen können.

Großes angekündigt!

Bruker wird auf einem wichtigen Treffen im Jahr 2025, der Generalversammlung für Genomforschung und Technologie (31. März bis 2. April), seine Weiterentwicklungen in der räumlichen Biologie vorstellen. Die Amerikaner wollen zeigen, wie weit sie in der Entwicklung von Technologien gekommen sind, die uns helfen, die Biologie auf sehr kleiner Ebene zu verstehen. Der Konzern will dafür vier große Neuerungen präsentieren:

Whole Transcriptome Panel (WTX) auf der CosMx Plattform: Diese Technologie kann über 18.000 RNA-Transkripte in Zellen und sogar innerhalb von Zellen erkennen. Das hilft Forschern, besser zu verstehen, wie Krankheiten wie Krebs funktionieren oder wie unser Gehirn arbeitet.

PaintScape Plattform: Diese Plattform ermöglicht es, unser Erbgut in 3D zu sehen, was uns hilft, besser zu verstehen, wie Gene aktiviert werden.

CellScape PowerOMX Software: Diese Software verbessert die Leistung einer neuen Technologie namens EpicIF, die auf der CellScape Spatial Proteomics Plattform läuft. Das ist wichtig für die Untersuchung von Proteinen in Geweben.

Erweiterung des GeoMx Protein Panels: Sie haben ihre Technik so verbessert, dass sie jetzt bis zu 1.000 verschiedene Proteine gleichzeitig in Gewebeproben messen können.

Diese Technologien könnten bedeutende Fortschritte in der Medizin und Biologie bringen, indem sie uns ein viel genaueres Bild davon geben, was auf der kleinsten Ebene in unserem Körper passiert. Die ersten Bestellungen für das CosMx Human Whole Transcriptome Panel starten im April und die Auslieferung ist für den Sommer geplant.

Nachfrage zieht an

Bruker meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 0,76 US-Dollar (ca. 0,70 EUR) pro verwässerter Aktie, nach 0,70 US-Dollar (ca. 0,64 EUR) im Vorjahr. Analysten, die von FactSet befragt wurden, hatten einen Wert von 0,74 US-Dollar (ca. 0,68 EUR) erwartet.

Der Umsatz für das am 31. Dezember endende Quartal betrug 979,6 Millionen US-Dollar (ca. 907 Millionen EUR), verglichen mit 854,5 Millionen US-Dollar (ca. 789 Millionen EUR) im Vorjahr. Vier Analysten von FactSet hatten 975,2 Millionen US-Dollar (ca. 901 Millionen EUR) erwartet.

Ausblick hört sich gut an

Das Unternehmen gab an, dass es für 2025 einen bereinigten Gewinn von 2,67 bis 2,72 US-Dollar (ca. 2,47 bis 2,53 EUR) pro verwässerter Aktie bei einem Umsatz von 3,47 bis 3,54 Milliarden US-Dollar (ca. 3,22 bis 3,29 Milliarden EUR) erwartet. Analysten von FactSet rechnen mit einem bereinigten Gewinn von 2,67 US-Dollar (ca. 2,47 EUR) bei einem Umsatz von 3,56 Milliarden US-Dollar (ca. 3,29 Milliarden EUR).

Quelle: www.tradingview.com

Mein Tipp: Obwohl der Chart alles andere als einladend aussieht und Michael Burry mit der Position noch nicht im Plus liegen dürfte, da er ja im 4. Quartal des vergangenen Jahres gekauft hat, dürfte sich ein Fuß in der Tür lohnen. Räumliche Biologie dürfte bislang für viele Anleger ein relativ unbekanntes Gebiet gewesen sein.

Michael Burry macht es jetzt mit seinem Kauf von Bruker etwas bekannter. Und wie heißt es so schön: "Der frühe Vogel fängt den Wurm!" Hält Broker seine Versprechen und die neuen Geräte, die mit KI und maschinellem Lernen verbessert wurden, liefern bedeutende Fortschritte, dann könnte die Aktie wieder zu alten Höhen aufbrechen.

Mit einem geschätzten KGV von rund 32 für das laufende Jahr ist die Aktie kein Schnapper, aber auch nicht überbewertet. Hält die Unterstützung bei 50 US-Dollar, dann könnte sich auch aus der Charttechnik ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben.

Daher sollten Anleger eine kleine Position aufbauen und nach der Konferenz Ende März entscheiden wie die Investition weiter geht. Kommt die Präsentation der neuen Geräte und Software gut an, dann kann aufgestockt werden. Kommen die neuen Geräte nicht gut an, dann kann die Spekulation auch beendet werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

