WAHL 2025/Merz Schnell handlungsfähige Bundesregierung bilden Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will so schnell wie möglich eine handlungsfähige Bundesregierung bilden. Die Union habe die Bundestagswahl gewonnen, sagte Merz in Berlin. "Ich weiß um die Verantwortung." Er wisse um die Dimension der Aufgabe. …