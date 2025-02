Merz kann einige Wahlversprechen nur mit der AfD umsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat sich nach der Bundestagswahl offen für Koalitionsgespräche mit der Union gezeigt. "Wir können immer über Koalitionen reden. Aber am Ende muss es sich jetzt für die Bürger auszahlen und den Bürgern ist es am Ende egal, wer regiert", sagte er in der ARD. Die Bürger erwarteten endlich einen politischen Wechsel.

"Man kann aber auch nicht zehn oder zwölf Millionen AfD-Wähler ausgrenzen und ausschließen", sagte er mit Blick auf die ablehnende Haltung der Union gegenüber der AfD.

"Frau Weidel hat das richtig gesagt, die Hand ist ausgestreckt, wenn Friedrich Merz seine Wahlversprechen umsetzen will, dann wird er einiges nur mit der AFD umsetzen können", sagte er bezogen auf die Migrationspolitik. Wenn Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz eine Koalition mit den Wahlverlierern fortführen wolle, dann werde es wahrscheinlich Bundestagswahlen nicht in vier Jahren, sondern in zwei geben./vrb/DP/jha