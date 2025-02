Herkulesaufgabe für Friedrich Merz: Schwierige Regierungsbildung voraus!

Innenpolitisch galt es von den Wählerinnen und Wählern, die mit einer Wahlbeteiligung jenseits der 80 Prozent so zahlreich wie seit Jahrzehnten nicht mehr an die Urne strömten, die Frage zu beantworten, ob künftig eine Zweierkoalition regieren könnte oder ob nicht doch wieder eine Konstellation aus drei Parteien für eine Mehrheitsbildung nötig wäre. Im Vorfeld der Wahl wurden vor allem eine Kenia- sowie die Deutschland-Koalition diskutiert.

Die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Scheitern der Ampel-Koalition hat angesichts der sicherheitspolitischen Wende der USA auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch international viel Aufmerksamkeit erregt. Nachdem in Wahlumfragen alles auf einen Sieg der Union hindeutete, war vor allem offen, ob künftige Oppositionsparteien eine Sperrminorität erhalten würden oder nicht und so einem Aufweichen der Schuldenbremse und höheren Verteidigungsausgaben im Wege stehen könnten.

Deutschland vor schwieriger Regierungsbildung

Mit Blick auf das Wahlergebnis (basierend auf dem Auszählungsstand von 00:23 Uhr; 260 von 299 ausgezählten Wahlkreisen) sind die Koalitionsoptionen des Wahlgewinners jedoch begrenzt. Eine Deutschland-Koalition wird aufgrund des Ausscheidens der FDP aus dem Bundestag nicht zustande kommen, woraufhin Parteivorsitzender Christian Lindner seinen Rückzug aus der Politik ankündigte.

Da jedoch gleichzeitig das Bündnis Sarah Wagenknecht die 5-Prozent-Hürde mit 5,03 Prozent überwinden konnte, wird der zukünftige Bundeskanzler, wenn er nicht eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten anführen will, auf zwei Koalitionspartner angewiesen sein.

Quelle: Bundeswahlleiterin.de

Rechnerisch möglich waren vor dem in der Nacht bekannt gegebenen, vorläufigen Endergebnis nur eine Kenia-Koalition mit SPD und Grünen – am Wahlabend hatte jedoch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erneut bekräftigt, kein Interesse an einem Bündnis mit den Grünen zu haben. Ebenfalls möglich wäre eine Konstellation zwischen Union, SPD und BSW. Eine solche dürfte aber aus inhaltlichen Gründen nicht zustande kommen.

Damit steht Friedrich Merz vor einer Herkulesaufgabe, wenngleich er am Wahlabend bekräftigte, bis Ostern eine Regierung bilden zu wollen. Aufgrund des Ausschlusses einer Regierung mit der Alternative für Deutschland (AfD) wird sich aller Voraussicht nach die CSU mit den Grünen als Koalitionspartner abfinden müssen. Bei CDU und Grünen hatte man eine Zusammenarbeit nicht von vorneherein ausgeschlossen.

Inhaltliche Auseinandersetzungen nicht nur in den Koalitionsverhandlungen, sondern auch darüber hinaus dürften damit vorprogrammiert sein und dem Wunsch der Bundesbürgerinnen und -bürger nach einem weniger erratischen Auftreten als der vergangenen Bundesregierung im Wege stehen.

Der designierte Bundeskanzler sieht damit nicht nur schwierigen Koalitionsverhandlungen entgegen, sondern wird auch seine Führungsqualitäten herausgefordert sehen.

Verhaltene Reaktion des DAX-Futures, Euro fester

An den Finanzmärkten blieben die Reaktionen nach Mitternacht verhalten. Der DAX-Future legt um knapp 60 Punkte (0,25 Prozent) zu, blieb damit aber hinter der Entwicklung der US-Futures zurück, die von einem schwächeren US-Dollar profitierten.

Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar um 0,2 Prozent auf 1,048 US-Dollar zulegen. Auch gegenüber anderen Devisen legte die Gemeinschaftswährung zu. Der Euro-Index, ein Korb aus mehreren Währungen, legte um 0,17 Prozent zu. Angesichts der nach Mitternacht nur geringen Handelsumsätze sind diese Entwicklungen jedoch nur als indikativ zu betrachten.

Fazit: Dieser Wahlausgang könnte noch für Verunsicherung sorgen!

Die Bürgerinnen und Bürger haben gewählt. Und das so rege wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das zeigt, dass das Interesse an demokratischer Teilhabe trotz oder vielleicht auch gerade wegen der wachsenden gesellschaftlichen Spaltung ungebrochen hoch ist.

Der Wahlausgang hat der Union, die mit Friedrich Merz die Führungsrolle zur Bildung einer Regierung beansprucht, eine schwierige Herausforderung mit auf den Weg gegeben. Nach Auszählung eines großen Teils der Stimmen, deutet am frühen Montagmorgen alles auf eine weitere Dreierkoalition hin.

Das könnte gemeinsam mit dem Umstand, dass AfD, Linke und BSW über eine Sperrminorität verfügen, noch für Unsicherheit sorgen – insbesondere für den Fall, dass sich die Regierungsbildung als schwieriger als erwartet entpuppen sollte. Auch eine Wahlanfechtung von im Ausland lebenden und wählenden Bürgerinnen und Bürger ist denkbar, da aufgrund des kurzfristig anberaumten Wahltermins viele Wahlbriefe erst nach der Auszählung angekommen sein dürften.

Profiteur des Wahlausgangs könnten jedoch die schon in den vergangenen Wochen gefragten Rüstungswerte sein. Viele Vertreterinnen und Vertreter von Union, SPD und Grünen haben sich für eine fortgesetzte Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Mit Bundeskanzler Scholz geht außerdem eine eher zaghaft agierende Persönlichkeit von Bord, sodass die Unterstützung in den kommenden Monaten noch deutlich ausgeweitet werden könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion