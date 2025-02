Aiwanger räumt Niederlage der Freien Wähler ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Freie-Wähler-Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger hat die Niederlage seiner Partei im Kampf um drei Direktmandate und den damit erhofften Bundestagseinzug eingeräumt. "Natürlich wären wir gerne dabei gewesen. Natürlich hätten wir gerne die 3 plus X Direktmandate geholt", sagte Aiwanger am Abend bei der Wahlparty der Freien Wähler in München.

Tatsächlich landete Aiwanger in seinem Wahlkreis Rottal-Inn bei den Erststimmen nur auf Platz drei hinter CSU und AfD. Genauso erging es dem Landshuter Landrat Peter Dreier im Wahlkreis Landshut. Und auch anderswo hatten Freie-Wähler-Direktkandidaten nicht den Hauch einer Chance. Die Fünf-Prozent-Hürde war für die Freien Wähler bundesweit völlig außer Reichweite.