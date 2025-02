WAHL 2025/Merz Deutsche Soldaten in Ukraine aktuell kein Thema Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz legt sich hinsichtlich einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an der angedachten Friedenstruppe für die Ukraine nicht fest. "Ich sehe es so wie der Bundeskanzler: Diese Frage stellt sich heute überhaupt nicht", …