'Da wird etwas fehlen'

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel schmerzt der Ausgang der Bundestagswahl für seine Partei. "Es ist ein bitterer Abend. Und die Entwicklung geht ja so, dass wir uns natürlich mit dem Gedanken beschäftigen müssen und daran gewöhnen müssen", sagte Vogel in den ARD-"Tagesthemen" zu einem möglichen Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag. "Und ich glaube, da wird was fehlen."

"Und ganz offensichtlich haben uns die Wählerinnen und Wähler ja auch zu wenig mit den mutigsten und modernsten Konzepten nach vorne verbunden", sagte Vogel. Zudem sei die Ampel-Regierung zum Gegenteil dessen geworden, was nötig an Reformen für Deutschland war.

Auf die Frage, ob er FDP-Chef Christian Lindner ablösen wolle, falls dieser zurücktrete, sagte Vogel: "Also ich sage ja, gerade erst mal warten wir ab, ob es so kommt, und dann werden wir es in Ruhe intern besprechen."/vrb/DP/zb