Wahlparty mit Raab-Song - Merz: 'Ab jetzt Rambo Zambo'

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Wahl tauchte der Song in Fernsehen und Internet auf - und jetzt auch auf der CDU-Wahlparty: Der Clip "Rambo Zambo" von Moderator Stefan Raab lief auf einer Großleinwand im Foyer der Parteizentrale in Berlin, als Kanzlerkandidat und Parteichef Friedrich Merz nach Fernsehauftritten sich im Adenauerhaus bei seinen Unterstützern bedankte. "Jetzt war Stefan Raab bei uns", rief er den Anhängerinnen und Anhängern zu. "Und ab jetzt heißt es: Rambo Zambo."

Es sei zwar noch immer nicht ganz klar, ob die Union zwei Regierungspartner brauche oder mit einem auskomme, sagte Merz, der die Krawatte abgelegt hatte. "In jedem Fall ist klar, der Regierungsauftrag liegt bei uns." Merz dankte dem Team im Adenauerhaus für einen "super Job". Der 69-Jährige wurde von seiner Frau Charlotte begleitet, die mit Parteianhängern Selfie-Fotos machte. Merz trank später ein Bier mit dem nordrhein-westfälischen Sozialminister und CDU-Bundesvize Karl-Josef Laumann.

Was hinter Rambo Zambo steckt



Die Formel "Rambo Zambo" hatte Merz im Wahlkampffinale schon einige Male aufgegriffen. Raab hat in dem Musik-Video Zitate des CDU-Chefs aufgegriffen. So war Merz in einem Livestream gefragt worden, ob "Bubatz" legal bleibe - ein von jungen Leuten verwendetes Wort für Cannabis. Merz fragte zurück: "Was ist Bubatz?" Im Refrain von Raab hört man Merz mit den Worten: "Hier im Haus richtig Rambo Zambo" - offensichtlich eine Abwandlung von Ramba Zamba./sam/bk/DP/zb