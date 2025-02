Arrowpoint Investment Partners wählt SS&C für die Fondsverwaltung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) - SS&C Technologies Holdings, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4368116-1&h=3549875028&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4368116-1%26h%3D1524916762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssctech.com%252F%253Futm_campaign%253DSSC2025-Enterprise-Press-Release-0225%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_source%253Dprnews%2526utm_content%253DArrowpoint-Investment-Partners%26a%3DSS%2526C%2BTechnologies%2BHoldings%252C%2BInc.&a=SS%26C+Technologies+Holdings%2C+Inc.) (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt,dass Arrowpoint Investment Partners, Singapurs neueMulti-Strategie-Hedgefonds-Investmentgesellschaft, SS&C GlobeOp mit derVerwaltung ihres Flaggschiff-Multi-Strategie-Fonds im Wert von 1 MilliardeUS-Dollar beauftragt hat. Der Fonds setzt derzeit 18 Portfoliomanager inHongkong und Singapur für verschiedene Strategien ein."Unsere Philosophie ist es, mehrere Strategien über unsere Teams hinweg zuintegrieren, indem wir Technologie einsetzen, um konsistente, hochwertige undrisikobereinigte Renditen zu erzielen", so Woon Young Jeong, Geschäftsführer vonArrowpoint. "Wir brauchten einen Verwalter, der mit mehreren Anlageklassen,komplexen Gebührenstrukturen und der Verwaltung von Berichtsanforderungen fürAnleger von Multi-Manager-Vehikeln bestens vertraut war. Die hochmoderneTechnologie und das professionelle sowie sachkundige Supportteam von SS&C machendas Unternehmen zu einem idealen Partner für die Betreuung unseres Fonds."Arrowpoint wurde von Jonathan Xiong, dem ehemaligen Co-Geschäftsführer desAsiengeschäfts von Millennium, gegründet. Anstatt die Handelsteams als separateEinheiten zu verwalten, integriert Arrowpoint seine fundamentalen undquantitativen Strategien in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiereund Rohstoffe , um eine genauere Kontrolle über die Performance zu erhalten. DasUnternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Asien."Wir freuen uns, mit Arrowpoint Investment Partners beim Ausbau ihresinnovativen Fonds zusammenzuarbeiten", sagte Michael Li, Managing Director, Headof SS&C GlobeOp, APAC. "Mit der Entwicklung des Hedgefondsmarktes ziehenMulti-Strategie-Vehikel das Interesse der Anleger auf sich. Die Verwaltungdieser Vehikel kann komplex sein, da mehrere Anlageklassen, Gebührenstrukturenund Berichterstattungsanforderungen involviert sind. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit Arrowpoint, um diese operativen Belastungen zu verringern,damit sich das Team auf die Investitionen konzentrieren kann.Erfahren Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4368116-1&h=2399798258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4368116-1%26h%3D3177767843