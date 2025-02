WAHL 2025 Bundestagspräsidentin Bas mit klarer Mehrheit in Duisburg Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat in ihrem Duisburger Wahlkreis zum fünften Mal in Folge eine deutliche Mehrheit erreicht. Auf die SPD-Politikerin entfielen bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Duisburg I 39,0 Prozent der Erststimmen. Ihr …