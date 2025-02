FDP thematisch breiter aufstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert nach der Niederlage ihrer Partei bei der Bundestagswahl eine Neuorientierung. "Ich glaube, dass wir uns thematisch breiter aufstellen müssen, nachdem wir uns im Wahlkampf thematisch so verengt haben - und auch die Bürgerrechte wieder mehr ins Zentrum stellen müssen", sagte Strack-Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die FDP hat den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst. Strack-Zimmermann sagt dazu: "Die außerparlamentarische Opposition ist ganz hart. Ich habe das schon mal miterleben müssen, allerdings in einer völlig anderen Weltlage."

Sie machte deutlich, dass sie weiter fest an eine Zukunft der FDP glaube. "Ich bin zutiefst überzeugt, dass einige große Augen machen werden, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Die große Wende wird definitiv nicht kommen", sagte Strack-Zimmermann. "Das bedeutet, dass wir den Menschen in Deutschland klar machen müssen, dass der organisierte Liberalismus von entscheidender Bedeutung ist."/cn/DP/zb