Loop Industries, Hyosung TNC und Pleatsmama arbeiten zusammen, um mit der Infinite Loop(TM)-Textil-zu-Textil-Recycling-Technologie Pionierarbeit im Bereich der Kreislaufmode zu leisten

- Hyosung TNC verwandelte die Loop-Polyesterchips in hochleistungsfähiges, gezogenes Texturgarn.

- Loop Industries lieferte 100 % recycelte Polyesterchips in Neuwarequalität, die aus minderwertigen Textilabfällen gewonnen wurden.

- Pleatsmama fertigte stilvolle, umweltfreundliche Handtaschen, die die Prinzipien des zirkulären Designs betonen.

Montreal, QC / Access Newswire / 23. Februar 2025 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) („Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kreislaufmode durch die Herstellung von 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Textil-zu-Textil-Polyesterfasern („T2T“) zu beschleunigen, gab heute die Zusammenarbeit mit zwei Partnern bekannt: Hyosung TNC („Hyosung“), einem Anbieter von Komplettlösungen für nachhaltige Textilien, und Pleatsmama, einer nachhaltigen Modemarke, die gemeinsam mit Loop 100 % recyceltes, gezogenes, texturiertes Garn für Handtaschen in limitierter Auflage herstellen werden. Das Garn wurde aus dem von Loop hergestellten Polyester in Neuwarequalität hergestellt, das mithilfe der Infinite Loop-Textil-zu-Textil-Recyclingtechnologie aus minderwertigen gemischten Polyester-Textilabfällen als Ausgangsmaterial gewonnen wird.

Hyosung nutzte sein Know-how im Bereich neuartiger Materialien, um das Garn zu spinnen und so eine erstklassige Qualität und Verarbeitung zu gewährleisten, während Pleatsmama das Garn in stilvolle, nachhaltige Handtaschen verwandelte. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Potenzial der Kreislaufmode und innovativer Recyclingtechnologien, Nachhaltigkeit in allen Branchen voranzutreiben.

Die T2T-Polyesterfaser von Loop ist für ihre Eigenschaften in Neuwarequalität bekannt und lässt sich nahtlos in bestehende Lieferketten und Fertigungsprozesse integrieren, und zwar ohne Abstriche bei Qualität oder Ästhetik. Der Polyester bietet auch erhebliche Umweltvorteile, da er die Treibhausgasemissionen um bis zu 80 % reduziert und bis zu 91 % weniger nicht erneuerbare Primärenergie im Vergleich zur Herstellung von Neuware-Polyester aus fossilen Brennstoffen benötigt1.