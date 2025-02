Kampfansage an Microsoft und Alphabet: Alibaba macht Ernst im KI-Rennen

Die Aktie von Alibaba reitet derzeit auf einer Euphoriewelle und hat seit Jahresbeginn bereits um 68 Prozent zugelegt. Nach der Ankündigung der KI-Investition büßten die Papiere in Hongkong am Montag rund 2 Prozent ein.

Der chinesische Tech-Pionier Alibaba will in den nächsten drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (52,4 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur investieren - mehr als das Unternehmen von Gründer Jack Ma in den letzten zehn Jahren in diesen Bereich investiert hat.

Alibaba will sich als führender Partner für Unternehmen zu positionieren, die Künstliche Intelligenz entwickeln und anwenden. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung massiver Rechenkapazitäten für das Training und den Einsatz von KI-Modellen. Alibaba will damit in die gleiche Liga wie OpenAI, Microsoft und Alphabet vordringen.

Auch die anderen chinesischen Tech-Giganten setzen voll auf KI. TikTok-Mutter ByteDance will für 2025 über 150 Milliarden Yuan in KI und Cloud-Computing investieren. Auch US-Technologieunternehmen wie Meta und Amazon haben Milliarden für den Ausbau ihrer KI-Datenzentren eingeplant. Während Microsoft allein im aktuellen Geschäftsjahr 80 Milliarden US-Dollar für KI-Rechenzentren ausgeben will, liegt Alibabas Investitionssumme darunter – nicht zuletzt wegen der US-Sanktionen, die chinesischen Unternehmen den Zugang zu den fortschrittlichsten Nvidia-KI-Chips erschweren.

Zuletzt hatte das Erscheinen der Billig-KI DeepSeek Zweifel gesät, ob sich die Milliardeninvestitionen tatsächlich auch auszahlen. Das chinesische Startup hatte KI-Modelle entwickelt, die mit deutlich geringeren Kosten trainiert wurden. Das könnte Druck auf die Tech-Marktführer ausüben, ihr Wachstum effizient zu gestalten.

Nach langen Jahren der Krise und einem harten Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die heimische Tech-Industrie will Alibaba nun wieder angreifen. Das Unternehmen hat bereits strategische Deals abgeschlossen, um seine Marktstellung auszubauen. Apple wird beispielsweise Alibaba-Technologie in chinesische iPhones integrieren – ein starkes Vertrauenssignal. Zudem beteiligt sich Alibaba an vielversprechenden KI-Startups wie Moonshot und Zhipu und senkt Cloud-Preise, um Kunden zurückzugewinnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 143,8USD auf NYSE (22. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.





