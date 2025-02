GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 352 auf 391 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitagabend im Nachgang des stärkeren Auftragseingangs im vierten Quartal ihre Schätzungen für die Schweden an. Sie erwartet, dass der Lkw-Markt anzieht./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 29,58EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.