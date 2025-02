Visa bald wieder in Föderation aktiv?

Zuvor allerdings dürfte das Wertpapier von Visa eine längst überfällige Konsolidierung vollziehen, in der abgelaufenen Handelswoche haben sich nämlich gewisse Umkehrmuster im Chart ergeben, die Aktie hielt sich die letzten zwei Handelstage in der Verlustezone auf und könnte weiter auf der Unterseite konsolidieren. Trotz der zuversichtlichen Nachrichtenlage waren positive Impulse für Visa in der letzten Woche kaum auszumachen, aus technischer Sicht dürfte kurzzeitig das 61,8 % Fibonacci-Retracement, angesiedelt an der zuletzt gerissenen Kurslücke aus Ende Januar angesteuert werden, was aus dem Stand heraus Abschlagsrisiken zurück auf 337,11 US-Dollar bedeuten würde. Nur knapp darunter verlaufen auch schon einige andere wichtige Unterstützungen, wie beispielshalber noch der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 331,29 US-Dollar, von diesem Durchschnitt geht eine gewisse Stabilisierungstendenz hervor. Sollte sich dagegen ein Long-Szenario in der Visa-Aktie durch einen Kurssprung über das bisherige Rekordhoch von 357,15 US-Dollar ergeben, könnte das ursprüngliche zweite große Ziel bei 361,34 US-Dollar angesteuert werden, darüber sogar der Bereich um 377,51 US-Dollar in den Fokus geraten. Derzeit zeichnet sich ein derartiges Bild aber nicht ab, weshalb zu diesem Zeitpunkt die Short-Variante zu bevorzugen ist.

Trading-Strategie: