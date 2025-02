MicroStrategy visiert Kurslücke an

Das Geschäftskonzept von MicroStrategy basiert auf dem Kauf von Bitcoin und anschließender Verpackung in ihre Aktien sowie Veräußerung dieser. Bislang hat das Geschäftsmodell das Wertpapier auf 543,00 US-Dollar bis Mitte November letzten Jahres dynamisch vorangetrieben, seither steckt der Wert in einer Konsolidierung, die bislang allerdings nur zweiwellig ausfällt. Nach der klassischen Annahme eine 123-Konsolidierung fehlt demnach noch eine weitere Verkaufswelle, deren Ursprung in der abgelaufenen Handelswoche liegen könnte. Dies untermauert die Annahme weiterer Abschläge zumindest in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements bei 226,40 US-Dollar und dem dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt und würde sich für ein kurzzeitiges Short-Engagement bei einem Bruch der Dezembertiefs von 285,01 US-Dollar anbieten. Im Anschluss allerdings könnte eine zweite große Rallyephase beginnen, diese sollte in einem mittelfristigen Zeitfenster auf 645,16 US-Dollar aufwärts reichen, langfristig wird sogar ein Anstieg an 738,69 US-Dollar nach technischer Auswertung erwartet.

Trading-Strategie: