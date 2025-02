DAX nach Wahlen mit höherer Vola erwartet

Die am Sonntag abgehaltenen Bundestagswahlen dürften im frühen Handel dagegen für erhöhte Ausschläge beim heimischen Leitindex sorgen, erwartet wird eine Handelsspanne zwischen 22.077 und auf der Oberseite 22.500 Punkten. Bis zu einer stabilen Regierungsbildung dürfte aber noch viel Zeit vergehen, was für den DAX keine so überragende Rolle spielt. Über 80 Prozent der Gewinne werden schließlich im Ausland erwirtschaftet, wodurch Deutschland nur eine untergeordnete Rolle für den DAX spielt.

Technisch ist die Sachlage für den Leitindex kurzfristig eindeutig, ein mögliches Ziel für die nächsten Tage liegt bei 21.673 Punkten vor, was allerdings eine temporäre Kursspitze zurück an 22.635 Punkte im Rahmen einer technischen Gegenbewegung nicht ausschließt. Anschließend allerdings dürfte das Barometer seine Talfahrt in Form der gewohnten 123-Konsolidierung weiter fortsetzen und schließlich die zweite Verkaufswelle vervollständigen. Entsprechend dieser Annahme ergeben sich derzeit vielversprechende Handelsansätze auf der Unterseite.