Nvidia, Salesforce, Vistra: Jetzt wird die Quartalssaison nochmal richtig heiß!

Dienstag, 25. Februar: Home Depot

Bevor es am kommenden Mittwoch mit den Zahlen von KI-Überflieger Nvidia so richtig zur Sache geht, stehen am Dienstag mit Home Depot, der größten und umsatzstärksten Heimwerkerkette der USA, die Zahlen eines Schwergewichts nicht nur des US-Einzelhandels, sondern auch des Leitindex Dow Jones an. Und diese dürfte nach den Zahlen von Walmart in der vergangenen Woche mit besonders großer Spannung beobachtet werden, denn der Ausblick von Walmart ließ lange in Vergessenheit geratene Rezessionsängste wieder wach werden und sorgte am Donnerstag für einen zwischenzeitlichen Abverkauf des US-Aktienmarktes.

Tatsächlich steht Home Depot nicht nur gegenüber dem Gesamtmarkt in der Pflicht, ein gutes Zahlenwerk vorzulegen. Auch mit Blick auf die Bewertung der Aktie sollte ein möglichst starker Geschäftsbericht her. Während die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den vergangenen Quartalen auf der Stelle getreten ist (gegenüber den jeweiligen Vorjahreswerten), kletterten die Anteile in den vergangenen 12 Monaten um rund 9 Prozent. Zeitweise lag das Kursplus sogar bei 20 Prozent, gegenüber ihren Allzeithochs hat die Aktie inzwischen jedoch deutlich zurückgesetzt.

Für 2025 ist Home Depot mit dem 26-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 16,5 und auch über dem Fünfjahresmittel der Aktie, das 22,2 beträgt. Mitbewerber Lowe's, die Nummer 2 der USA, ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 20,7 bewertet. Das unterstreicht, dass die Bewertung der Geschäftsentwicklung vorausgeeilt ist.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzanstieg von 34,8 auf 39,0 Milliarden US-Dollar erwartet. Aufgrund von Effizienzverbesserungen soll der Gewinn je Aktie von 2,82 US-Dollar auf 3,03 US-Dollar überproportional angestiegen sein. Aufgrund der zeitweise harschen Wetterbedingungen könnte Home Depot die Erwartungen jedoch verfehlen, dann kommt es vor allem auf den Ausblick an.

Am Optionsmarkt ist für die Aktie eine Kursbewegung von 4,8 Prozent eingepreist. Die Verteilung von Call- und Put-Optionen ist nahezu ausgeglichen. 49,7 Prozent aller am kommenden Freitag verfallende Kontrakte sind Call-Optionen, während der Put-Anteil bei 50,3 Prozent liegt.

Mittwoch, 26. Februar: Nvidia

Wieder einmal dürfte der weitere Kurs des US-Aktienmarktes maßgeblich von der Geschäftsentwicklung des KI- und Halbleiterüberfliegers abhängen. Einerseits sorgte der DeepSeek-Schock für tiefere Verunsicherung unter Anlegerinnen und Anlegern, andererseits belasten Sorgen um einen möglichen Zoll- und Handelskrieg, von dem auch Halbleiterprodukte betroffen sein könnten, das Sentiment.

Dazu kommen bei Nvidia Sorgenfalten, was die neue KI-Beschleunigergeneration Blackwell betrifft. Während sich Research-Häuser wie Wedbush überzeugt davon zeigen, dass Blackwell das nächste große Ding für das Unternehmen und seine Geschäftsentwicklung wäre, zeigen sich andere Analysten zunehmend vorsichtig – auch weil Nvidia Sorgen um die Produktqualität nicht losgeworden ist. Immer wieder machten Berichte die Runde, wonach Blackwell-Prozessoren selbst bei ausreichender Kühlung Probleme mit der Hitzeentwicklung hätten. Das könnte sich nachteilig auf die Nachfrage von großen Kunden wie Meta Platforms, Amazon und Microsoft auswirken.

Auch steht die Monopolstellung des Unternehmens zunehmend zur Disposition. Immer stärker drängen Mitbewerber wie Broadcom und Marvell mit kundenspezifischen Entwicklungen auf den Markt, Große Technologiekonzern entwickeln gleichzeitig Inhouse-Lösungen. Das könnte vor allem den Ausblick des von CEO Jensen Huang geleiteten Unternehmens trüben und der Wachstumsstory Risse verleihen.

Ohne ein anhaltend außergewöhnlich hohes Wachstum ist die Bewertung der Aktie jedoch kaum zu vertreten. Für 2025 ist Nvidia bereits mit dem 47-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Selbst für 2026 liegt das geschätzte KGV bei 31,6. Das sind für Halbleiterunternehmen enorm hohe Vielfache, denn aufgrund der hohen Zyklusabhängigkeit wurden in der Vergangenheit oft nur Vielfache von 10 bis 15 gewährt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 72,5 Prozent auf 38,13 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das wäre das geringste Wachstum seit 7 Quartalen. Der Gewinn pro Aktie soll mit 0,85 US-Dollar je Anteilsschein um 4 Cent über dem Ergebnis im Vorquartal und um ganze 32 Cent über dem Vorjahresergebnis liegen.

Eine Mehrheit der Optionshändler ist von steigenden Kursen überzeugt, der Call-Anteil liegt bei 56,2 Prozent. Die implizierte Kursbewegung beträgt bei 9,2 Prozent, das ist ein für die Aktie durchschnittlicher Wert. In den vergangenen 6 Quartalen hat die Aktie viermal zulegen können, zuletzt jedoch nur um +0,5 Prozent.

Mittwoch, 26. Februar: Salesforce

Der Spezialist für Cloud-Dienstleistungen und Kundenbeziehungsmanagement setzt voll und ganz auf KI. Auf der einen Seite hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehr als 1.000 Mitarbeitende entlassen. Andererseits wurden mehr als 2.000 Vertriebsspezialisten für den Verkauf der von Salesforce entwickelten KI-Plattform Agentforce angeheuert. Grund hierfür ist allerdings auch, dass das Unternehmen mit Einstein bislang nicht den vom Markt erhofften Erfolg erzielt hat.

Zwischen der Wahrnehmung des Unternehmens als KI-Gewinner und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung klaffte in den vergangenen Quartalen eine große Lücke. Statt der erhofften Wachstumsbeschleunigung verlangsamte sich das Wachstum immer weiter. Zuletzt fielen die Umsatzsteigerungen in den einstelligen Prozentbereich zurück.

Da die Aktie in den vergangenen Jahren nichtsdestotrotz kräftig zulegen konnte, stieg die Bewertung auf das 32-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne – das ist für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate im einstelligen Prozentbereich eine ganze Menge! Um die in den vergangenen Monaten gewährten Kursgewinne zu verteidigen, wird Salesforce also Blockbusterzahlen vorlegen müssen und beweisen, dass es tatsächlich von KI profitieren kann.

Die Benchmark hierfür ist ein Umsatz von 10,04 Milliarden US-Dollar, der gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von 8,1 Prozent bedeuten würde. Das allerdings wäre das langsamste Wachstum seit mehr als fünf Jahren und beweist, dass Analysten dem Unternehmen den Status als KI-Gewinner bislang nicht zutrauen. Der Gewinn pro Aktie soll mit 2,61 US-Dollar um rund 10 Prozent höher ausfallen als noch im Jahr zuvor.

Am Optionsmarkt herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Zahlen für eine ansprechende Kursreaktion ausreichen werden. Der Call-Anteil liegt mit 49,6 Prozent leicht unter der Put-Quote und favorisiert fallende Kurse. Die eingepreiste Kursreaktion ist mit 8,7 Prozent überdurchschnittlich hoch, auch das zeugt von Unsicherheit.

Donnerstag, 27. Februar: Dell

Die Aktie von Super Micro Computer erlebt aktuell ihren zweiten Frühling. Anlegerinnen und Anleger wetten darauf, dass der in der kommenden Woche erwartete, aus dem vergangenen Jahr noch nachzureichende Finanzbericht das Kapitel um Betrugsvorwürfe schließen wird und der Fokus wieder auf der Geschäftsentwicklung liegen kann. Die ist angesichts der engen Verbindung zu Nvidia und der hohen Nachfrage nach Server-Racks und Kühlungslösungen für Rechenzentren hoch.

Von dieser Entwicklung hofft auch Mitbewerber Dell zu profitieren. Tatsächlich ist es in den vergangenen Quartalen zu einer signifikanten Wachstumsbeschleunigung der zuvor rückläufigen Erlöse gekommen. Allerdings fielen die Margen im Servergeschäft bislang enttäuschend aus. Das begrenzte nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug auch die Anstiegsmöglichkeiten der Aktie.

Wenn das Unternehmen mit seinen Zahlen punkten will, müssen sich daher nicht nur höhere Erlöse im Servergeschäft, sondern auch höhere Ertragsspannen abzeichnen – umso mehr, als dass die Entwicklung auf dem PC-Markt weiter hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ein Problem, dass auch die beiden CPU-Hersteller AMD und Intel belastet.

Nichtsdestotrotz wird erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum erwartet. Die Erlöse sollen von 22,32 auf 24,59 Milliarden US-Dollar klettern, das entspräche einem Plus von 10,2 Prozent. Der Gewinn soll mit 2,52 US-Dollar je Aktie um 14,5 Prozent über dem Ergebnis des Vergleichszeitaums liegen. Da das zurückliegende Quartal für Dell das Ende des alten Geschäftsjahres bedeutet, dürfte der Ausblick auf 2025 spannend werden. Experten rechnen mit einem Jahresumsatz von 96,26 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 7,83 US-Dollar pro Aktie.

Optionshändler sind mehrheitlich zuversichtlich für ein gutes Abschneiden des Unternehmens und nach den Zahlen steigende Kurse. Die Call-Quote liegt bei 59,8 Prozent. Eingepreist ist eine überdurchschnittlich große Kursbewegung von 10,5 Prozent, wobei die Bilanz der Aktie in den vergangenen eineinhalb Jahren gemischt ausgefallen ist: Dreimal ging es bergauf, dreimal bergab.

Donnerstag, 27. Februar: Vistra

Der KI-Boom kennt viele Gewinnerbranchen. Energieversorger sind spätestens seit dem vergangenen Jahr eine besonders heiß gehandelte. Der Grund hierfür ist die Erwartung, dass die Energienachfrage in den kommenden Jahren und Jahrzehnten explosionsartig ansteigen wird.

Das lässt vor allem in den USA eine Renaissance von Atomkraftwerken erwarten. Vistra, dessen Aktie im vergangenen Jahr zeitweise den US-Gesamtmarktindex S&P 500 anführte, ist mit einem Anteil von 15 Prozent an seiner Gesamtkapazität von 41.000 Megawatt einer der größten Anbieter von Kernkraft in den USA. Das hat dem Unternehmen viele Vorschusslorbeeren eingebracht.

Aber auch der Konzern selbst hat die Latte für die Unternehmensentwicklung hoch gelegt. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 will das Management den EBITDA-Ertrag um fast 50 Prozent auf über 6 Milliarden US-Dollar steigern. Ein erster Meilenstein auf dem Weg dorthin soll mit dem Ergebnis für 2024, für das 5,0 bis 5,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt wurden, erzielt werden.

Hierzu gilt es, ein möglichst starkes Schlussquartal markiert zu haben, denn noch fehlen dem Unternehmen 1,4 Milliarden US-Dollar zum Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzanstieg von einem Drittel auf 4,01 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 2,40 US-Dollar belaufen und damit um ein Vielfaches über dem Vorjahreswert von 0,34 US-Dollar liegen. Aufgrund unterschiedlicher Wetterbedingungen und Wertminderungen fallen die Ergebnisse von Energieversorgern oft sehr unterschiedlich aus.

Die Bilanz der Aktie fiel in den vergangenen Quartalen hervorragend aus. Fünf von sechsmal konnte die Vistra-Aktie steigen, davon einmal sogar um 9,1 Prozent. Dieses Mal jedoch rechnet nur eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler mit steigenden Kursen: Der Call-Anteil liegt bei 51,4 Prozent, 48,6 Prozent der Trade haben sich hingegen für fallende Kurse in Position gebracht.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 23. Februar, 09:30 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion