Coreline Soft stellt auf dem ECR 2025 das brandneue AVIEW vor - KI-gestütztes Lungenkrebs-Screening neu definiert

Optimierter KI-Workflow und erweiterte Funktionen für groß angelegte Lungenkrebs-Screenings

Beschleunigung der Zusammenarbeit mit einer optimalen KI-Lösung für die Einführung der Lungenkrebsvorsorge in ganz Europa

WIEN und SEOUL, Südkorea, 24. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, ein Spezialist für medizinische KI, wird an dem European Congress of Radiology (ECR) 2025 teilnehmen, der vom 26. Februar bis 2. März im Austria Center Vienna stattfindet. Der ECR ist Europas größte Radiologiekonferenz, an der Radiologen und Medizintechnikunternehmen aus aller Welt teilnehmen. Coreline Soft wird die vollständig erneuerte AVIEW-Produktreihe an Stand 107 vorstellen, einschließlich des Hauptprodukts AVIEW (LCS Plus).

In verschiedenen europäischen Ländern sind kürzlich Projekte zur Früherkennung von Lungenkrebs angelaufen oder sind in vollem Gange , wobei die Einführung von KI-Diagnoseprodukten und die Innovation von Arbeitsabläufen zu zentralen Themen werden Coreline Soft hat den Wert seiner KI-Technologie bereits durch die Teilnahme an verschiedenen europäischen Lungenkrebs-Screening-Projekten unter Beweis gestellt und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, cloudbasierte KI-Bilddaten effizient zu verwalten und groß angelegte Screenings durchzuführen. Auf dem ECR 2025 wird Coreline Soft die nächste Generation seiner AVIEW-Lösung vorstellen, die durch die Zusammenfassung früherer Erfahrungen und Forschungsarbeiten entwickelt wurde, um seine Expansion auf dem europäischen Markt zu beschleunigen.