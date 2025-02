Aktien Frankfurt Ausblick Kursgewinne nach Wahl - Hoffnung auf Politikwechsel Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem Dax am Montag zunächst wohl neuen Schwung. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,9 Prozent auf 22.488 Punkte. In der …