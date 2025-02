Just Eat-Übernahme lässt Aktie um über 55 Prozent in die Höhe schießen!

Die europäische Essenslieferplattform Just Eat Takeaway.com wird vom niederländischen Tech-Investor Prosus in einem reinen Bargeschäft für rund 4,1 Milliarden Euro (4,3 Milliarden US-Dollar) übernommen. Das Angebot bewertet die Just-Eat-Aktie mit 20,3 Euro pro Stück, was einem 63-prozentigen Aufschlag im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag entspricht.

"Wir freuen uns, Just Eat Takeaway.com in der Prosus-Gruppe willkommen zu heißen und gemeinsam einen europäischen Tech-Champion zu formen", sagte Fabricio Bloisi, CEO von Prosus und Naspers. "Wir glauben, dass die Kombination unserer starken technologischen und finanziellen Kapazitäten mit der Marktführerschaft von Just Eat Takeaway.com erhebliche Vorteile für Kunden, Fahrer, Partner und Aktionäre schaffen wird."

Auch Jitse Groen, Gründer und CEO von Just Eat Takeaway.com, sieht in dem Deal großes Potenzial: "Prosus unterstützt unsere Strategie vollumfänglich und wird uns mit seinen umfangreichen Ressourcen helfen, unsere Investitionen und unser Wachstum in den Bereichen Food, Lebensmittel, Fintech und darüber hinaus zu beschleunigen."

Die Anleger reagieren euphorisch auf die Übernahme: Die Aktie von Just Eat Takeaway.com legte am Montag nach Bekanntgabe des Deals um über 55 Prozent zu und notierte zeitweise knapp unter dem gebotenen Übernahmepreis von 20,30 Euro pro Aktie.

Für die Aktie sah es aber schon lange nicht mehr gut aus. Der Deal kommt nach einer turbulenten Zeit für Just Eat Takeaway.com. Während der Corona-Pandemie boomte die Branche, doch mit der Normalisierung des Konsumverhaltens schwächte sich das Wachstum drastisch ab. Die Aktie von Just Eat erlebte in den letzten Jahren einen massiven Einbruch, was das Unternehmen unter Druck setzte, neue strategische Optionen zu prüfen.

Ende 2023 hatte sich Just Eat bereits von der Londoner Börse verabschiedet und ist seitdem nur noch an der Euronext Amsterdam gelistet. Der Schritt wurde als Maßnahme zur Senkung von Verwaltungskosten und regulatorischer Komplexität begründet.

Ein weiteres Beispiel für die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens ist der Verkauf von Grubhub. Just Eat hatte den US-amerikanischen Essenslieferdienst 2021 für 7,3 Milliarden US-Dollar übernommen, verkaufte ihn jedoch im November 2023 für lediglich 650 Millionen US-Dollar an das New Yorker Startup Wonder – ein deutlicher Verlust.

Delivery Hero zieht mit – Branche im Aufwind

Nicht nur Just Eat Takeaway.com profitiert von der Prosus-Übernahme: Auch Delivery Hero gehört heute zu den großen Gewinnern am Markt. Die Aktie des Berliner Lieferdienst-Riesen legt fast 10 Prozent zu und zählt damit zu den Top-Performern im MDAX.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +55,06 % und einem Kurs von 19,15EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.