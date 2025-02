Aktien Asien/Pazifik Etwas leichter in China - Feiertag in Japan An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum haben die Kurse am Montag zumeist etwas nachgegeben. In Japan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt, doch an Chinas Handelsplätzen lagen die Indizes knapp im Minus. Am Markt hieß es, …