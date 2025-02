Spaniens Verteidigungsministerium wählt autonome Drohnen vom Typ Skydio X10D in einer ersten Ausschreibung in Höhe von 18 Millionen Euro aus Skydio wird in Zusammenarbeit mit Paukner Group Skydio X10D Drohnen an die spanischen Streitkräfte für die Bereiche Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung liefern SAN MATEO, Kalifornien, 24. Februar 2025 /PRNewswire/ - Skydio, der führende …