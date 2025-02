Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat eine zusätzliche Option zur subkutanen Verabreichung von TAKHZYRO (Lanadelumab) für Patienten ab 12 Jahren mit wiederkehrenden Attacken des hereditären Angioödems (HAE) genehmigt

TAKHZYRO-Injektionslösung in einem 2-ml-Fertigpen ist jetzt zur Erleichterung der subkutanen Verabreichung bei jugendlichen (ab 12 Jahren) und erwachsenen Patienten mit HAE zugelassen. 1

Die Option des vorgefüllten Pens wurde entwickelt, um eine individualisierte Behandlung von jugendlichen und erwachsenen HAE-Patienten zu ermöglichen.

In der EU ist TAKHZYRO für die routinemäßigen Vorbeugung wiederkehrender HAE-Attacken bei Patienten ab 2 Jahren zugelassen.1

ZÜRICH, 24. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass die EMA eine zusätzliche 2-ml-Fertigpen-Option für TAKHZYRO (Lanadelumab) zur subkutanen Verabreichung bei Jugendlichen (ab 12 Jahren) und erwachsenen Patienten mit hereditärem Angioödem (HAE) zugelassen hat.1

Die zusätzliche subkutane Verabreichungsoption erweitert das Angebot von Takeda in diesem Bereich und zeigt das Engagement für die HAE-Gemeinschaft, indem es individualisierte Behandlungsoptionen zur Unterstützung von Patienten mit einer lebensbedrohlichen Krankheit bietet, indem es dazu beiträgt, die HAE-Belastung zu verringern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

„HAE betrifft schätzungsweise 1 von 50.000 Menschen weltweit und wird oft nicht erkannt, nicht diagnostiziert und nicht behandelt.3Wir begrüßen die rasche Zulassung dieser zusätzlichen subkutanen Verabreichungsoption durch die EMA", sagte Irmgard Andresen, Global Medical Lead HAE bei Takeda. „HAE-Patienten ab 12 Jahren steht nun eine zusätzliche individualisierte Behandlungsoption zur Verfügung."

TAKHZYRO (Lanadelumab) ist derzeit als 150-mg-Injektionslösung in einer Fertigspritze, als 300-mg-Injektionslösung in einer Fertigspritze und als 300-mg-Injektionslösung in einer Durchstechflasche zugelassen.1 Diese Zulassung für eine zusätzliche subkutane Verabreichungsoption, TAKHZYRO 300 mg Injektionslösung in einem vorgefüllten Pen, die 300 mg Lanadelumab in 2 ml Lösung enthält, wurde durch eine klinische Studie unterstützt.2

Takeda hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Behandlungsmöglichkeiten zur Unterstützung von Patienten bereitzustellen, insbesondere von Patienten aus unterversorgten Gemeinden, und ist weiterhin führend in der HAE-Behandlung, gestützt auf einen bemerkenswerten Datenpool aus dem historischen Engagement in diesem Bereich.