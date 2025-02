JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die diesjährige Konferenz CAGNY (Consumer Analyst Group of New York), wo Vorstandschef Laurent Freixe und Nordamerika-Chef Steve Presley die Wachstumsagenda des Nahrungsmittelkonzerns bestätigt hätten. Sie rechne damit, dass das Jahr 2025 ein Übergangsjahr werde und die Sicht in die Zukunft schwierig sein dürfte./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 91,11EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m