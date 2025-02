Leichte Kursverluste nach der Bundestagswahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag mit leichten Kursverlusten auf die Ergebnisse der Bundestagswahl reagiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,22 Prozent auf 132,30 Punkte und büßte damit einen Teil seiner am Freitag erzielten Gewinne wieder ein. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,48 Prozent.

Die Kursverluste spiegeln die positive Reaktion des Aktienmarktes auf die Wahlen wider. Als sicher geltende Staatspapiere waren in diesem Umfeld kaum gefragt. Denn in Deutschland bahnt sich ein Machtwechsel an: Die Union hat die Bundestagswahl klar gewonnen und dürfte mit Friedrich Merz den nächsten Kanzler stellen.