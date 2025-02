ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Plus schmilzt - Schwieriger Politikwechsel Ein möglicher Politikwechsel in Deutschland hat am Montag nach der Bundestagswahl den Dax nur kurz deutlicher steigen lassen. Der deutsche Leitindex verringerte seinen Gewinn zuletzt auf noch 0,2 Prozent auf 22.332 Punkte. In der Vorwoche hatte er …