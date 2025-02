Signifikante Beschleunigung der Akzeptanz des KI-gestützten Co-Piloten zur Krankheitserkennung durch Nutzer und Life-Sciences-Partner und sehr gute NPS-Werte bei Ärzten

- HEALWELL unterzeichnete im 4. Quartal 2024 vier neue Dienstleistungsrahmenverträge (Master Services Agreements, „MSA“) mit neuen pharmazeutischen Partnern für das Khure-Programm; damit steigt die Gesamtzahl der MSA mit Life-Sciences-Partnern auf 16, einschließlich 7 der 10 größten Pharmaunternehmen der Welt.

TORONTO, ON, 24. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Gesundheitstechnologieunternehmen mit Fokus auf künstliche Intelligenz für die präventive Pflege, freut sich, neueste Unternehmensmeldungen insbesondere zu seiner Tochtergesellschaft Khure Health Inc. („Khure“) bereitzustellen, die eine signifikante Beschleunigung bei der Akzeptanz ihres Expertensystems zur Krankheitserkennung, den KI-gestützten Co-Piloten („Co-Pilot“), durch Nutzer und Life-Sciences-Partner verzeichnen konnte. Im 4. Quartal 2024 unterstützten die Co-Piloten von Khure Ärzte bei der Identifizierung von über 43.000 Hochrisikopatienten in acht klinischen Spezialgebieten unter Einsatz von 132 krankheitsspezifischen Algorithmen. Diese Zahl spiegelt ein sequenzielles Wachstum von 22 % gegenüber dem dritten Quartal 2024 und ein Wachstum von 500 % gegenüber dem vierten Quartal 2023 wider. Im 4. Quartal 2024 unterzeichnete HEALWELL außerdem vier neue Master Services Agreements („MSA“) mit großen neuen pharmazeutischen Partnern für das Khure-Programm; damit steigt die Gesamtzahl der MSA mit Life-Sciences-Partnern auf 16, einschließlich 7 der 10 größten Pharmaunternehmen der Welt.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, merkte dazu wie folgt an: „Wir sind unglaublich stolz auf die Entwicklung unserer Co-Piloten. Allein im 4. Quartal wurden mit unserer Khure-Technologie 43.000 Hochrisikopatienten identifiziert. Dies machte es den Ärzten einfacher, nicht nur Risikopatienten zu identifizieren, sondern auch zuversichtlich und effizient die nächsten Schritte festzulegen. Wir verfügen inzwischen über 800 Ärzte, die diese Technologie einsetzen, und verzeichneten allein bei der Anzahl der identifizierten Patienten ein Wachstum im Jahresverlauf von 500 % sowie ein Wachstum im Quartalsvergleich von 22 %. Unsere Partnerschaft mit WELL Health funktioniert ausgesprochen gut als wesentliche Komponente unseres Wachstums, das nunmehr aus dem WELL-Health-Netzwerk kommt, welches WELL-Kliniken sowie das WELLSTAR-Anbieternetzwerk umfasst.

Wir freuen uns auch zu berichten, dass Khure im Hinblick auf seine Vermarktung bei Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen bedeutendes Wachstum verzeichnet hat, während wir unsere Partnerschaften ausweiten und neue Master Services Agreements unterzeichnet haben, die unsere Krankheitserkennungsalgorithmen noch mehr in die kritischen Arbeitsabläufe von Forschung und Patientenbetreuung einbinden. HEALWELL ist weiterhin bestrebt, die Stärken der KI zur Optimierung der Früherkennung von Krankheiten und zur Verbesserung der Patienten Outcomes zu nutzen.“

Ferner führte Khure von HEALWELL vor kurzem eine Umfrage unter seinen Nutzern durch, die einen branchenweit überdurchschnittlichen Net Promoter Score (NPS) von 84 ergab, wobei 82 % der Ärzte bestätigten, sie seien der Überzeugung, dass die Co-Pilot-Technologie die Patientenbetreuung verbessere. Dies belegt die Qualität, die klinische Relevanz und die Einsetzbarkeit der Khure-Plattform Clinical Decision Support (CDS).

Abbildung 1. Ergebnisse der Umfrage von Khure Health bei Ärzten

Gestellte Fragen Gesamt-Score Ich bin insgesamt mit Khure zufrieden. 84 % Das Khure-Team unterstützt mich und meine Praxis. 90 % Mit der Software spare ich Zeit. 69 % Die Erkenntnisse haben sich positiv auf mein Geschäft ausgewirkt. 81 % Die Software ist einfach zu bedienen. 86 % Die Khure-Plattform hilft mir, die Patientenbetreuung zu verbessern. 82 %

HEALWELL verfügt inzwischen über mehr als 800 Ärzte, die seine Co-Piloten von Khure nutzen. Die vorstehenden Ergebnisse umfassen Ärzte, die im Rahmen des klinischen Netzwerks von WELL Health Technologies Corp. („WELL“) teilnahmen; dazu zählte das erweiterte Anbieternetzwerk von WELLSTAR Technologies Corp., das die Technologie im Rahmen des Programms ‚WAIDS‘ oder ‚WELL AI Decision Support‘ anbietet, welches momentan die am schnellsten wachsende Komponente des Geschäfts von Khure darstellt. Die Ärzte, die WAIDS nutzen, stellten ca. 80 % der Ärzte dar, die im 4. Quartal in Khure aufgenommen wurden.

Don Watts, President von Khure Health, merkte weiter an: „Die Ärzte, die unsere KI-Entscheidungsunterstützungsplattform nutzen, berichten durchgängig über eine hohe Zufriedenheit, was sich auch in unseren branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) niederschlägt. Sie berichten, dass unsere Plattform einfach zu bedienen ist, dass sie damit wertvolle Zeit sparen und dass sie sie insbesondere dabei unterstützt, die Patienten besser zu versorgen. Indem wir den Ärzten eine fortschrittliche Technologie bereitstellen und sie bei einer besseren klinischen Entscheidungsfindung unterstützen, helfen wir den Anbietern, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: die bestmöglichen Outcomes für die Patienten zu erzielen.“

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und seinen Partnern, die Fortschritte bei den KI-Expertentechnologien kontinuierlich zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern, um die bestehende (und zukünftige) Kundenbasis zu bedienen, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Worten oder Phrasen wie „Möglichkeit“, „Gelegenheit“, „anstehend“, „Vorschlag“, „weiterhin“, „verbessern“ oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", " dürfen", "könnten", "würden", "sollten", " vielleicht" oder "können" ergriffen werden, oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentums von Dritten durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; der Bedarf an zunehmend innovativen Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

