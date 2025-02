Dax startet nach Bundestagswahl leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach der Bundestagswahl mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.315 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Porsche und BMW, am Ende Siemens Energy, Siemens Healthineers und Adidas.



"Wir sehen am deutschen Aktienmarkt ein erleichtertes Aufatmen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die großen Überraschungen seien ausgeblieben. "Die Börsianer hatten lange Zeit, sich auf eine Koalition aus Union und SPD einzustellen." Und mit dieser Koalition könne die Mehrheit der Anleger gut leben. "Die Mehrheit in der bürgerlichen Mitte steht."









Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte angekündigt, bis Ostern eine neue Regierung zu formen. "An diesem Versprechen und insbesondere an der Ankündigung echter wirtschaftlicher Reformen muss sich der wohl nächste Bundeskanzler jetzt messen lassen", so Altmann. Die Börsen würden nach dem ersten Aufatmen rasch zur Tagesordnung übergehen. "Angesichts der erschreckend schwachen wirtschaftlichen Situation in Deutschland werden der neue Kanzler, seine Regierung und die ersten Entscheidungen aber auch von internationalen Anlegern sehr genau beobachtet werden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0473 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9548 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,17 US-Dollar; das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.