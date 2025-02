Diese Lithium-Aktie ist jetzt ein heißer Turnaround-Kandidat!

Ein hervorragendes Beispiel für diese Entwicklung ist Albemarle . Die Aktie des Spezialchemiekonzerns, der einer der weltweit größten Hersteller von Lithium-Verbindungen ist, hat in den vergangenen 12 Monaten 31,5 Prozent an Wert verloren. Daran hatten auch Leerverkäufer ihren Anteil, die für eine inzwischen zweistellige Short-Quote gesorgt haben.

Lithium-Aktie Albemarle könnte vor Trendwende stehen

Mittlerweile liegt eine Diskrepanz zwischen Spot-Markt-Preis und Aktienkurs vor. Das könnte in Verbindung mit dem charttechnischen Boden zu einer Erholung der Aktie und einer Trendwende führen. Wie diese Chancen einzuschätzen sind und wie Anlegerinnen und Anleger von einem möglichen Kursanstieg profitieren können, soll ein Blick in den Chart klären.

Doppelboden nach mehrjähriger Talfahrt

Die Anteile von Albemarle befinden sich bereits seit mehr als zwei Jahren im Sinkflug. Gegenüber dem Allzeithoch bei 334,50 US-Dollar hat sich die Aktie zeitweise um 78,5 Prozent verbilligt. Von ihrem Mehrjahrestief bei 71,97 US-Dollar hat sich das Papier inzwischen aber erholen können.

Dabei ist es zu einem Doppelboden gekommen, der nun als Basis für eine Gegenreaktion oder sogar eine Trendwende fungieren könnte, wenngleich es hierfür einige signifikante Hürden, wie die gleitenden Durchschnitte, aus dem Weg zu räumen gilt.

Bullishe Divergenzen könnten Trendwende einleiten

Was trotz der übergeordnet anhaltenden Schwäche der Aktie für eine Bewegung zur Oberseite spricht, sind die wachsenden bullishen Divergenzen. Während sich Albemarle noch immer in einem klar erkennbaren Abwärtstrend befindet, ist es sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD zu Aufwärtstrends gekommen.

Schon das erste Tief bei 71,97 US-Dollar konnte auf Tageskursbasis nicht durch neue Tiefs in den technischen Indikatoren bestätigt werden. Das lässt eine Trendwende immer wahrscheinlicher werden, auch wenn der unter der Nulllinie liegende MACD weiterhin einen Abwärtstrend der Aktie anzeigt, während der RSI im neutralen Bereich notiert.

Erhebliches Aufwärtspotenzial bei überschaubarem Abwärtsrisiko

Zwischen 82,50 und 85,00 US-Dollar liegt ein Widerstandsband, das für eine Erholung in Richtung 100 US-Dollar überwunden werden muss. Hierfür könnte der aktuell vorhandene technische Schwung noch nicht ausreichen, sodass ein längerer Verbleib an der 80-Dollar-Marke denkbar ist.

Für Kurse sowohl darüber als auch oberhalb von 78 US-Dollar wird die Chance einer kräftigen Gegenbewegung jedoch nicht gefährdet – auch weil der Aktie selbst auf höheren Zeitebenen eine Erholung ihrer technischen Indikation gelungen ist. Auf Wochenbasis liebäugelt der MACD mit einem Vorzeichenwechsel, was für einen Aufwärtstrend der Aktie sprechen würde.

Fazit: Zwei starke Gründe für den Turnaround

An der Aktie von Lithium-Wert Albemarle hatten Anlegerinnen und Anleger lange kein Grund zur Freude – doch das könnte sich in den kommenden Wochen ändern. Denn einerseits haben sich die Spot-Markt-Preise für Lithium und Lithium-Verbindungen stabilisiert, während die Aktie andererseits technische Fortschritte gemacht hat. Eine Erholung bis an die Marke von zunächst 100 US-Dollar erscheint möglich, was einem Aufwärtspotenzial von 20 bis 25 Prozent entspricht.

Wer als Investor hiervon überdurchschnittlich profitieren möchte, kann das mithilfe des KO-Zertifikates SY1011 tun, das einen Hebel von rund 7 aufweist und über einen eingebauten Stopp-Loss-Mechanismus verfügt. Solange die Aktie nicht per Gap die KO-Barriere oder gar den Basispreis unterschreitet, erhalten Anlegerinnen und Anleger beim Erreichen der KO-Barriere von 71,73 US-Dollar eine Rückzahlung von 0,33 Euro, was einen Totalverlust verhindert. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

