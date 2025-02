Zeitenwende: Trump, KI-Blase - und das Ende des Grünen-Experiments!

Mit Donald Trump kommt die Zeitenwende 2.0 - und es ist wohl kein Zufall, dass nach der Bundestagswahl das Experiment der Grünen nun zu Ende ist. Denn die Grünen glaubten an das Wirtschaftswunder durch erneuerbare Energien, die aber aus einem entscheidenden Grund nicht funktionieren: weil diese Energie faktisch nicht speicherbar ist. Die Folge: Hohe Energiepreise und schmutzige Luft durch Herauffahren von Kohle etc., wenn Wind und Sonne nicht liefern. Mit Trump wird nun klar, dass wir kurzfristig ganz andere Probleme haben: Europa ist nun im Bereich Verteidigung auf sich alleine gestellt - das ist die eigentliche Zeitenwende. Unter Habeck galt noch das Primat des Klimas über die Wirtschaft - daher die Deinsutrialisierung in Deutschland. Das wird und muss nun anders werden angesichts der neuen Lage. Und in den USA gibt es Hinweise, dass die KI-Blase platzt..

1. Trump: Zölle-Drohungen – irren die entspannten Aktienmärkte?

2. Stellt Trump die gesamte globale Finanzordnung auf den Kopf?

