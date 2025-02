Börsenstart Europa - 24.02. - MDAX stark +2,26 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.873,80 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: United Internet +3,30 %, Jenoptik +3,04 %, HENSOLDT +2,89 %

Flop-Werte: Formycon -5,27 %, SUESS MicroTec -0,48 %, Siemens Healthineers -0,45 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.462,26 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,58 %, Volkswagen (VW) Vz +1,54 %, Kering +1,44 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -5,99 %, Schneider Electric -4,13 %, Nordea Bank Abp -1,66 %

Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.060,14 PKT und steigt um +1,45 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,28 %, Mayr-Melnhof Karton +1,58 %, Verbund Akt.(A) +1,45 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,09 %, voestalpine -1,36 %, UNIQA Insurance Group -0,64 %

Der SMI steht bei 12.971,74 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.

Top-Werte: Nestle +1,25 %, Zurich Insurance Group +0,77 %, Swisscom +0,61 %

Flop-Werte: ABB -2,69 %, Sika -1,60 %, Partners Group Holding -1,39 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:54) bei 8.134,16 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +2,44 %, ENGIE +2,29 %, Veolia Environnement +1,66 %

Flop-Werte: Schneider Electric -4,13 %, LEGRAND -1,46 %, Air Liquide -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:33) bei 2.705,79 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,29 %, Telia Company +1,13 %, Getinge (B) +0,74 %

Flop-Werte: ABB -2,69 %, Nordea Bank Abp -1,66 %, Alfa Laval -1,04 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:51) bei 3.949,50 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,69 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,76 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,35 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,87 %, Jumbo -1,40 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,04 %