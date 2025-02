Patrizia verschiebt Zahlenvorlage - Gewinnziel bleibt

sirmike [Blogger] schrieb 16.10.24, 10:06

PATRIZIA finanziert mit Konsortium Greenvolt mit 400 Mio. Euro

PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, finanziert als führender und einziger institutioneller Kreditgeber im Rahmen einer 400-Millionen-Euro-Fazilität Greenvolt, ein weltweit tätiges Unternehmen für erneuerbare Energien im Mehrheitsbesitz der globalen Investmentfirma KKR. Das Fremdkapital wird das Wachstum von Greenvolt vorantreiben, in erster Linie bei der Entwicklung und dem Betrieb großvolumiger Onshore-Wind-, PV- und Speicheranlagen.



„Wir freuen uns über diese Investition in Greenvolt im Namen unserer Investoren und mit Blick auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit KKR. Die Transaktion bietet einen risikoarmen attraktiven Zugang zum strategisch wichtigen Wachstumsmarkt für die Finanzierung der Energiewende“, sagt Alexander Waller, Head of Infrastructure Debt bei PATRIZIA. „Es war uns dabei wichtig, auf Partner zu setzen, die sich klar zu Nachhaltigkeit bekennen. Es freut uns, das Greenvolt-Team auf der nächsten Wachstumsetappe unter der Eigentümerschaft von KKR zu unterstützen.“

http://www.deal-magazin.com/news/138415/PATRIZIA-finanziert-mit-Konsortium-Greenvolt-mit-400-Mio-Euro





PATRIZIA tritt hier als Kreditgeber auf und dringt so in den stark wachsenden und lukrativen Markt des "Private Credit" vor, anstatt "nur" auf Direktinvestments zu setzen. Und mit KKR hat man da natürlich einen sehr erfahrenen Partner an Bord. Möglicherweise will sich PATRIZIA zu einem ganzheitlichen Alternativen Asset Manager weiterentwickeln. Interessant...