DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

katjuscha-research schrieb 20.02.25, 12:06

Wenn ich das richtig sehe, sind die 2 Mio Sonderkosten noch nicht in der EPS Prognose enthalten, oder?



Wenn man aufgrund des Auftragsbestands mal unterstellt, dass der Umsatz am unteren Ende der Prognose rauskommt, dann käme man auf etwa 3,0-3,3 Mio Ebit, und rund 2,5 Mio Vorsteuerergebnis. Aber dann kommen die 2 Mio noch davon weg, also 0,5 Mio Vorsteuerergebnis bzw dann etwa 10 Cents EPS.

Die Frage ist zudem, ob ab Jahresende höhere Abschreibungen auf den Neubau fällig werden, so dass aufs Jahr vollkonsolidiert die Abschreibungen in 2026 höher ausfallen als 2025. Die 2 Mio sollten dann allerdings wegfallen, je nachdem was das für Sondereffekte konkret sind.



Allerdings dürfte der FreeCashflow ab 2026 dann höher ausfallen als der NettoGewinn. Müsste man sich dann im Laufe der nächsten Quartale in den Finanzberichten genauer anschauen, was da für die Zukunft zu erwarten ist. Vorläufig muss man wohl die nächsten Monate eher weiter mit Seitwärtsbewegung zwischen 6,5 und 7,5 € rechnen, bis sich ein klareres Bild ergibt. Dividende eher mager und wird 2026 sicherlich auch nicht höher ausfallen. Dennoch würde ich Datron mittelfristig nicht abschreiben. Ich halte generell den Neubau für sinnvoll und das Geschäft von dem Niveau aus für wachstumsfähig, sobald diese Konjunkturkrise und generell schlechte Stimmung mal endet. Ist nur die Frage, ob man als Anleger die zeit hat, darauf zu warten. Da gibt es in der Zwischenzeit vermutlich sinnvollere Investmenst. Aber letztlich ne Frage der subjektiven Herangehensweise und Investment-Strategie.