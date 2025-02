Mehr Interesse an Wahl-TV als 2021

cure schrieb 17.02.25, 15:51

sollte die Sonderdiv. kommen hoffe ich diese wird über Jahre gestreckt , also jedes Jahr sagen wir 75 Cent auf die normale Gewinnausschüttung von 80 % .

Damit sollte dann wenn die Geschäft weiter so laufen wie aktuell eine nette 2-stellige Div-Rendite über die nächsten Jahre gezahlt werden.. und das würde den Kurs dann auch mE richtig --nachhaltig --wieder in faire Kursbereiche bringen .