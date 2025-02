Siemens Energy bricht zweistellig ein – Microsoft & Bundestagswahl belasten

Ein Bericht von TD Cowen belastete europäische Energiewerte. Demnach hat Microsoft begonnen, Mietverträge für mehrere hundert Megawatt Rechenzentrumskapazität in den USA zu kündigen. Der Schritt deutet auf mögliche Bedenken hin, langfristig zu viel KI-Rechenleistung aufzubauen. Auch die Umwandlung sogenannter "Statement of Qualifications" wurde gestoppt – eine Strategie, die auch Meta zur Kostensenkung nutzte.

Zudem verlagert Microsoft geplante internationale Ausgaben in die USA, was auf eine Verlangsamung des globalen Leasinggeschäfts hindeutet. Trotzdem bekräftigte Microsoft seine Investitionspläne: "Auch wenn wir unsere Infrastruktur in einigen Bereichen strategisch anpassen oder abstimmen, werden wir in allen Regionen weiterhin stark wachsen", so ein Unternehmenssprecher. Das Ausgabenziel von 80 Milliarden US-Dollar für KI-Rechenzentren bleibt bestehen.

Die politische Unsicherheit in Deutschland sorgt für zusätzliche Volatilität bei der Siemens-Energy-Aktie. CEO Christian Bruch betonte am Montag in einer ersten Reaktion auf die Wahlergebnisse die Bedeutung einer stabilen politischen Führung und fordert schnelle Maßnahmen zur Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit.

"Maßnahmen in der Energiepolitik sind entscheidend. Der Ausbau von Gaskraftwerken, die Stärkung der Windenergie und die Modernisierung der Stromnetze sind ebenso wichtig wie eine sichere Versorgung mit Rohstoffen."

Zudem kämpft Siemens Energy mit Lieferengpässen bei kritischen Komponenten. Laut Richard Li, Geschäftsführer von Siemens Energy Limited, erschweren die ambitionierten Energiepläne Taiwans die Beschaffung wichtiger Bauteile, was die Produktion und Projektrealisierung zusätzlich belastet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





