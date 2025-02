Vom Handwerker zum Unternehmerhelden - Warum ein Perspektivenwechsel dein Leben verändern kann (FOTO)

Schörfling am Attersee (ots) - Jeden Tag früh raus, Mails checken, Aufträge

durchsprechen, dann selbst mit anpacken - so sieht der Alltag vieler

Handwerksunternehmer aus. Sie stehen nicht nur in der Werkstatt, sondern

jonglieren nebenbei Verkauf, Buchhaltung, Personal und Kundenservice.

Feierabend? Gibt es kaum. Familie, Freizeit, Gesundheit? Bleiben oft auf der

Strecke. Doch muss das wirklich so sein?



Viele Handwerker sind eigentlich nur ihre besten Facharbeiter und nicht die

Unternehmer, die sie sein könnten. Warum ein Perspektivenwechsel das Leben von

Unternehmern verändern kann und wie er gelingt, verrät dieser Beitrag.









Ein Betrieb kann nur wachsen, wenn klare Strukturen vorhanden sind. Doch in

vielen Handwerksunternehmen läuft es anders: Der Chef ist die zentrale

Anlaufstelle für nahezu alle Fragen. Er trifft Entscheidungen, löst Probleme und

übernimmt Aufgaben, die eigentlich delegiert werden könnten. Das bindet

Ressourcen - vor allem Zeit und Energie. Wer so arbeitet, verliert schnell den

Blick für das große Ganze. Unternehmer stehen vor entscheidenden Fragen: Sind

sie als Unternehmer tatsächlich Unternehmer - oder sind sie nur ihre besten

Facharbeiter? Arbeiten sie in erster Linie für ihren Betrieb - oder arbeiten sie

für ihr eigenes Leben?



Um aus diesem Teufelskreis zu entkommen, ist ein Perspektivenwechsel

unerlässlich. Dieser beginnt mit der Einsicht, dass der Unternehmer nicht alles

selbst machen muss - und vor allem nicht sollte. Delegation ist keine Schwäche,

sondern ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wer Verantwortung abgibt, schafft

Freiräume für sich selbst und ermöglicht gleichzeitig seinem Team, eigenständig

zu arbeiten. Strukturen helfen dabei, Abläufe effizient zu gestalten und klare

Zuständigkeiten festzulegen.



Prioritäten setzen und Klarheit gewinnen



Nicht jede Aufgabe hat die gleiche Priorität. Wer als Führungskraft seine

Aufgaben richtig einordnet, arbeitet nicht nur effizienter, sondern reduziert

auch den täglichen Stress. Es gibt verschiedene Methoden, um Prioritäten

sinnvoll zu setzen und den Überblick zu behalten. Manche tragen feste Zeiten für

strategische Themen oder persönliche Anliegen direkt in ihren Kalender ein, um

sich bewusst Raum dafür zu schaffen. Andere nutzen die Eisenhower-Matrix, um

Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu sortieren - so wird schnell klar,

was sofort erledigt werden muss und was warten kann.



Ebenso entscheidend ist eine klare Strategie für das Unternehmen. Wer

langfristige Ziele im Blick behält, kann gezielt an der Zukunft seines Betriebs

arbeiten, statt sich ständig von kleineren, weniger wichtigen Aufgaben ablenken Seite 2 ► Seite 1 von 2





