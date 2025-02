Streit in den USA Gibt es noch Gold in Fort Knox und was wäre es wert? Seit der neue US-Finanzminister, Scott Bessent, am 3. Februar 2025 erstmals in der Öffentlichkeit über eine Neubewertung der Goldbestände in der Bilanz der US-Notenbank nachgedacht hat, tobt in den Vereinigten Staaten eine intensive Diskussion um die Frage, wie sinnvoll eine solche Neubewertung ist und welche Konsequenzen sie nach sich zieht.