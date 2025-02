Prosus-Offerte für Just Eat Takeaway bringt Branchenfantasie

(neu: Kurse, Experten und Details)



AMSTERDAM/FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Offerte der Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus für Just Eat Takeaway rüttelt am Montag die Anleger in der Essenslieferbranche auf. Geboten werden 20,30 Euro für den Lieferando-Mutterkonzern, dessen Aktien am Freitag an der Börse in Amsterdam bei 12,43 Euro aus dem Handel gegangen waren. Mit einem Sprung um mehr als die Hälfte auf knapp 19 Euro näherte sich der Kurs nun dem Angebotspreis.

Davon beflügelt wurden auch die Titel des Konkurrenten Delivery Hero , an dem Prosus mit 30 Prozent beteiligt ist. Hier zog der Kurs am Montag um mehr als acht Prozent an in dem Gedanken, der Schritt könnte vorgreifen auf eine vielleicht baldige Zusammenlegung zweier großer Branchenunternehmen.