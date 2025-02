Hyundai AutoEvers Fahrzeugsoftware-Plattform erhält die weltweit höchste Zertifizierung für funktionale Sicherheit

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- "mobilgene® Adaptive" von Hyundai AutoEver erhält ASIL-D Zertifizierung

- ASIL-D ist die höchste Klassifizierung der internationalen Norm für

funktionale Sicherheit, die die Sicherheit elektrischer und elektronischer

Systeme in Kraftfahrzeugen zertifiziert.

- Hyundai AutoEver erhält seine fünfte internationale Standardzertifizierung für

Fahrzeugsoftware und treibt damit sein Geschäft mit Fahrzeugsoftware im

SDV-Zeitalter voran.



Hyundai AutoEver (unter der Leitung von CEO Kim Yungoo) hat für seine

Fahrzeugsoftware-Plattform "mobilgene® Adaptive" die höchste Einstufung der

internationalen Zertifizierung für funktionale Sicherheit, ASIL-D, erhalten.





ASIL (ISO 26262) steht für Automotive Safety Integrity Level. Dieseinternationale Norm prüft die Sicherheit von elektrischen und elektronischenSystemen in Fahrzeugen. ASIL wurde im Jahr 2011 von der InternationalOrganization for Standardization (ISO) gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt,Risiken zu reduzieren, die durch Fehlfunktionen in elektrischen undelektronischen Systemen entstehen. Die ASIL-Bewertung wird auf der Grundlagedessen festgelegt, ob Erstausrüster und Komponentenhersteller während desgesamten Entwicklungsprozesses von elektrischen und elektronischen Systemen inKraftfahrzeugen zuverlässige Verfahren, Methoden und Werkzeuge eingeführt haben.Die globale Zertifizierungsorganisation TÜV SÜD führt die Bewertung durch underteilt qualifizierten Unternehmen die ASIL-Zertifizierung. Der von der ISOdefinierte ASIL-Standard ist in vier Stufen unterteilt: A bis D. Unter diesenStufen ist ASIL-D die höchste und strengste Stufe. Um die ASIL-D-Zertifizierungzu erhalten, muss ein elektrisches oder elektronisches System imAutomobilbereich nicht nur eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen,sondern auch eine deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einemUnfall führt, selbst wenn ein Fehler auftritt.Nach der ASIL-D-Zertifizierung von mobilgene® Classic im Jahr 2021 hat HyundaiAutoEver nun die gleiche Zertifizierung für mobilgene® Adaptive erhalten.mobilgene® ist die proprietäre Standard-Fahrzeugsoftwareplattform von HyundaiAutoEver, die für die Hyundai Motor Group entwickelt wurde. Derzeit wird diePlattform in allen Fahrzeugen verwendet, die von der Hyundai Motor Group inSerie produziert werden, darunter Hyundai, Kia und Genesis.Eine Fahrzeugsoftwareplattform dient als System ähnlich einemComputerbetriebssystem (OS), das das interne Kommunikationssystem und dieFunktionen eines Fahrzeugs integriert und steuert.Die Fahrzeugsoftware-Plattform mobilgene® von Hyundai AutoEver ist in zwei