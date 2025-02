Pentera gibt die Auszeichnungen für die besten Channel-Partner bekannt

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Pentera (https://pentera.io/?utm_source=

Sicherheitsvalidierung, hat stolz die Gewinner der Pentera Partner Awards 2024

bekannt gegeben. Die Auszeichnungen würdigen die geschäftlichen Erfolge des

globalen Partnernetzwerks von Pentera bei der Stärkung der Cyber-Resilienz durch

kontinuierliche Tests und Validierung.



erweiterten Enablement-Programmen, verbesserten Ressourcen und einem klaren

Fokus auf die Bereitstellung messbarer Geschäftswerte sind die Partner von

Pentera bestens gerüstet, um Kunden dabei zu helfen, Sicherheitslücken zu

schließen, bevor diese ausgenutzt werden.





"Ein starkes Partnernetzwerk ist ein entscheidender Multiplikator für jedesUnternehmen, und wir sind stolz darauf, unsere besten Partner des Jahres 2024auszuzeichnen", sagte Amitai Ratzon, CEO von Pentera . "Während Pentera seinglobales Geschäft weiter ausbaut, bleiben wir unserem Engagement treu, in unserPartner-Ökosystem zu investieren - durch Schulungen, Ressourcen undCo-Marketing. Gemeinsam gestalten wir den Markt für Sicherheitsvalidierung undermöglichen es Unternehmen, von einer reaktiven zu einer proaktivenSicherheitsstrategie zu wechseln."Die Pentera Partner Awards würdigen Partner für ihre herausragenden Beiträge zurStärkung der Cyber-Resilienz durch Automated Security Validation - sowohl auforganisatorischer als auch auf individueller Ebene. Die Preisträger wurdenbasierend auf ihrem Einfluss auf gemeinsame Kunden, ihrer Rolle bei derErweiterung von Penteras Marktpräsenz und ihrem Engagement für die Förderungproaktiver Sicherheitsmaßnahmen bewertet.Die Gewinner für 2024 sind:Gewinner der Europe Awards:- Rising Star Partner of the Year - lmbit GmbH, Deutschland- Partner to Watch - NetNordic Sweden AB- Top Grossing Partner of the Year - Sertalink BV, Belgien- Largest Partner Win of the Year - Logicalis, Spanien- Partner Sales Champion of the Year - Jesús Sánchez, Logicalis, SpanienGewinner der Americas Awards:- Rising Star Partner of the Year - Trace3, USA- Top Performing Partner - SHI International, USA- Top Performing Partner LATAM - gB InfraGroup, Mexiko- Partner Technical Champion of the Year - Robert Sweeney, Optiv Security, Inc.,USA- Partner Sales Champion of the Year - Karen Prosser, GuidePoint Security LLC,USAGewinner der APAC Awards:- Rising Star Partner of the Year - Nexus Technologies, Inc., Philippinen- Top Grossing Partner of the Year - Tokyo Electron Device, LTD., Japan- Top Sales Duo of the Year (Sales & SE) - Coco Chiu und Ou Tian, ABPSecuritePte, Ltd., SingapurÜber PenteraPentera ist der Marktführer im Bereich Automated Security Validation undermöglicht Unternehmen, ihre gesamten Cybersicherheitskontrollen proaktiv gegendie neuesten Cyberangriffe zu testen. Pentera identifiziert tatsächliche Risikenüber die gesamte Angriffsfläche hinweg und gibt gezielte Empfehlungen zurBehebung, um die Sicherheitslücke wirksam zu reduzieren.Die Sicherheitsvalidierungsfunktionen von Pentera sind ein wesentlicherBestandteil von Continuous Threat Exposure Management (CTEM)-Operationen.Tausende Sicherheitsfachleute weltweit vertrauen auf Pentera, umSicherheitslücken zu schließen, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.