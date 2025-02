MDax holt weiter auf - Wahlergebnis nährt Hoffnung auf Aufschwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der MDax hat am Montag deutlich vom Ausgang der Bundestagswahl profitiert. Der Index, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, gewann zuletzt 2,4 Prozent auf 28.172 Punkte und nahm wieder Kurs auf das vor gut einer Woche erreichte Hoch seit dem Sommer 2023. Gleichzeitig verringerte der MDax seinen Rückstand zum Leitindex Dax . Seit Jahresanfang liegt der MDax nun mit gut zehn Prozent im Plus, der Dax kommt auf einen Zuwachs von rund 13 Prozent.

In Deutschland zeichnet sich angesichts des Wahlsiegs der Union und einer wahrscheinlichen Zweier-Koalition mit der SPD ein Politikwechsel ab. Die Chancen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und für stabile politische Verhältnisse stünden jetzt nicht schlecht, erläuterte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. "Das Wahlergebnis wird die ersten zarten Erholungstendenzen in der deutschen Konjunktur unterstützen."

Der MDax hatte sich in der Vergangenheit schlechter entwickelt als der Dax. Er spiegelte damit die Lage der mittelgroßen Unternehmen wider, die stärker von Deutschlands Wirtschaft abhängen und deshalb auch stärker unter dem wirtschaftlichen Abschwung Deutschlands gelitten haben als die global aufgestellten Unternehmen im Dax. Die Hoffnung auf eine sich aufhellende Konjunktur hierzulande stütze nun den MDax, sagten Marktbeobachter.

Auch der Nebenwerteindex SDax legte am Montag mit plus 1,3 Prozent etwas deutlicher zu als der Dax./ajx/mis